Südkorea Kompakt ab Seoul

Seoul – Gyeongju

Selbständiger Transfer zum Bahnhof. Mit dem Superschnell-zug reisen Sie eigenständig in 1. Klasse quer über die koreanische Halbinsel nach Gyeongju, der alten Hauptstadt aus der Silla Dynastie im Südosten des Landes. Die Blütezeit der Silla Dynastie in Gyeongju reicht rund 1500 Jahre zurück und einige der geschichtsträchtigen Tempel befinden sich auf der Unesco Liste der Weltkulturerben. Tempel, Pagoden, Grab­hügel und Ruinen von ehemaligen Fes­tun­gen liegen verstreut um die alte Stadt. Sie werden von Ihrer Reiseleitung/Fahrer am Bahn­hof abgeholt und beginnen die Tour mit der Besichtigung des Yangdongmaeul Folk Village. Umgeben von einer wunderschönen, natürlichen Kulisse stehen hier über 150 traditionelle koreanische Häuser sowie zwei Schreine.