Südkorea - Grosse Mietwagenrundreise ab Seoul

Seoul - Andong

Sie übernehmen Ihren Mietwagen im Hotel in Seoul und machen sich auf den Weg in Richtung Andong. Wir empfehlen einen Halt in Suwon, südlich von Seoul einzulegen, um die imposante Hwaseong Festung zu besichtigen. In Danyang, einer charmanten Stadt in herrlicher Landschaft eingebettet, lohnt sich ein Halt bei den Dodam Sambong Felsen und den nahegelegenen Gosu Grotten, welche zu den schönsten des Landes zählen. In Punggi lockt der Ginseng Markt. Andong ist eine der letzten Städte mit konfuzianischer Tradition Süd­koreas.

Etappenlänge: ca. 250 km, ca. 7–8 Stunden (inkl. Stopps)