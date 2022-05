Reiten wie die Nomaden ab Ulaanbaatar

1 . Tag Ulan Bator – Bayangobi Sie werden im Hotel von Ihrer Reiseleitung erwartet und verlassen Ulan Bator Richtung Westen. Ausserhalb der Stadt ändert sich die Szenerie frappant. Das Häusergewirr und die zahlreichen Jurtenviertel machen einer nahezu unberührten, weiten Landschaft Platz. Durch das Grasland fahren Sie in die Bayangobi, ein nur wenige hundert Meter breiter Wüstenstreifen, der sich mitten im grünen Weideland befindet. Sie erkunden das landschaftliche Kuriosum und besuchen am Fusse der Hogno Han-Berge den kleinen Ovgonii Tempel. Die Übernachtung findet in einer traditionellen Jurte, dem Rundzelt der Nomaden, statt. (M, A)

2-4 . Tag Reittreck Am Morgen lernen Sie Ihr Pferd kennen. Es wird Sie die nächsten drei Tage treu tragen und begleiten. Der Ritt führt durch eine abwechslungsreiche Landschaft. Immer wieder begegnen Sie Nomadenfamilien, die Sie mit ihrer Gastfreundschaft überraschen werden. Bestimmt werden Sie zu einem Milchtee oder einem Becher Airag, der allgegenwärtigen, vergorenen Stutenmilch eingeladen. Am Nachmittag des vierten Tages erreichen Sie Karakorum, die ehemalige Hauptstadt von Dschingis Khan. Hier verabschieden Sie sich von Ihrem Pferdeführer, der Sie auf dem Reittreck begleitet hat. Wähend der ersten zwei Nächte übernachten Sie in Zelten, in der letzten Nacht in einem Jurten-Camp. (3 x F, M, A)