Insel Jeju, Mietwagen-Rundreise

Die Insel Jeju ist in Europa kaum bekannt. Doch zieht sie dank ihres milden Klimas (beste Reisezeit von April bis Mitte Juni und von August bis November), bizarren Klippen und ihrer einzigartigen Natur jedes Jahr sehr viele einheimische Touristen an. Besonders beliebt ist die Insel für koreanische Ehepaare, die ihre Flitterwochen dort verbringen. Aber auch andere Reisende werden im vielfältigen Angebot von Jeju fündig werden. In der Mitte der Insel thront der 1950 m hohe Gipfel des schlafenden Vulkans Hallasan.

Diese Miet­wagen­rundreise ist eine ideale Verlängerungs­möglichkeit zu all unseren Rundreisen. Die Insel Jeju wird von Busan und Seoul aus täglich mehrmals angeflogen.