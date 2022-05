Gruppenreise «Japan und Südkorea entdecken» ab Seoul

1 . Tag Seoul Individuelle Anreise zu Ihrem Hotel, wo Sie am frühen Nachmittag die Gruppe treffen. Sie beginnen die Besichti­gungen mit dem Besuch des Bukchon Hanok Village, um das traditionelle Südkorea kennen zu lernen. An­schlies­send bummeln Sie über den Namdaemun Markt, der bis in die Joseon-Dynastie zurückgeht und landesweit die grösste Auswahl an Waren bietet.

2 . Tag Seoul (F) Am Vormittag lernen Sie ein Highlight der Stadt kennen: Den Gyeongbokgung-Palast im Norden der Stadt mit seinen wunderschönen Gärten und eleganten Innenhöfen. Während der Joseon-Dynastie (1392-1910) war dies der zentrale Königspalast. Einblicke in die Koreanische Kultur und den Lebensstil der alten und neuen Zeit bietet das benachbarte Volkskundemuseum. Bei einem Spaziergang durch das Insadong-Viertel erleben Sie traditionelle koreanische Kultur im Herzen der Stadt mit Galerien, Antiquitätenläden, Teehäusern und Restaurants. Anschliessend besuchen Sie das fünftgrösste Hochhaus der Welt – den Lotte World Tower. Mit seinen 555m und 123 Stockwerken ragt dieser im Stadtteil Jamsil in die Höhe. In den sechs obersten Etagen befindet sich die Aussichtsplattform, von der aus Sie eine beeindruckende Aussicht auf Seoul haben. Der nur 45 mm dicke Glasboden wurde von Guinness World Records im Januar 2017 als höchste Glasboden-Aussichtsplattform der Welt anerkannt.

Am Abend empfehlen wir einen Spaziergang entlang der kunstvoll illuminierten Uferpromenade des Flusses Cheonggyecheon im Herzen der Metropole.

3 . Tag Seoul - Songnisan - Gyeongju (F) Busfahrt in südwestlicher Richtung durch Zentralkorea zum Songnisan-Nationalpark. Im Songnisan-Gebirge (1058 m) besuchen Sie den Beopjusa-Tempel, der in seiner Glanzzeit bis zu 3000 Mönche beherbergte. Die gewaltige Bronzestatue des Maitreya-Buddha erhebt sich 33 m über den Tempelbezirk. Weiterfahrt durch eine reizvolle Reisterrassenlandschaft in den Gayasan-Nationalpark mit dem berühmten Haeinsa-Tempel (UNESCO-Weltkulturerbe) aus dem Jahr 802. Er beherbergt den Tripitaka Koreana (derzeit nur Aussenbesichtigung möglich), mit über 80‘000 Druckstöcken die umfassendste Sammlung buddhistischer Schriften in Süd- und Ostasien. Gegen Abend erreichen Sie Gyeongju, einstige Hauptstadt der Silla-Dynastie. Die Stadt gleicht einem Freilichtmuseum und hat sich zu Koreas bedeutendstem kulturellem Zentrum entwickelt.

4 . Tag Gyeongju (F) Der Tag steht ganz im Zeichen des Silla-Reiches. Am frühen Morgen besuchen Sie die kunstvolle Seokguram-Grotte (UNESCO-Weltkulturerbe), Wallfahrtsort für gläubige Buddhisten aus aller Welt und besonders berühmt für den weissen Granit-Buddha, der, umgeben von Wächterfiguren, aufs Meer blickt. Ebenfalls aus der Silla-Epoche stammt der Bulguksa-Tempel (UNESCO-Weltkulturerbe), eine imposante buddhistische Klosteranlage mit glanzvollen Kunstschätzen. Der Nachmittag bietet weitere Highlights: Das Gyeongju-Nationalmuseum mit unschätzbaren Kostbarkeiten und der legendären «Emille-Glocke», einer der klangschönsten Glocken Asiens. Cheomseongdae, die älteste bekannte Sternwarte der Welt. Und der weitläufige Tumuli-Park mit einer imposanten Ansammlung von Königsgräbern

5 . Tag Gyeongju - Busan (F) Auf dem Weg nach Busan besichtigen Sie unterwegs den Tongdosa-Tempel, einen Ort gelebter buddhistischer Spiritualität. Koreas zweitgrösste Stadt Busan verfügt nicht nur über einen der grössten Häfen Asiens, sondern auch über schöne Strände wie den beliebten Haeundae-Strand. Zeit für eine längere Erholungspause bleibt nicht, stattdessen bummeln Sie durch die lebhaften Einkaufszentren und besuchen den Jagalchi-Fischmarkt, einen der grössten seiner Art in Ostasien mit einem schier unerschöpflichen Angebot an frischen Meeresfrüchten. Und im Yongdusan-Park geniessen Sie den Blick auf das herrlich gelegene Busan vom 120 m hohen Aussichtturm. Beim gemeinsamen Abschiedsdinner können Sie die Zeit in Südkorea Revue passieren lassen, ehe es morgen weiter nach Japan geht.

6 . Tag Busan - Osaka - Hiroshima (F) Schon früh am Morgen fliegen Sie heute über das Ostmeer / Japanische Meer nach Japan (Osaka). Hier erwartet Sie bereits Ihr Reisebus für den rund 370 km langen Transfer nach Hiroshima. Einen Zwischenstopp in Himeji nutzen Sie für die Besichtigung der strahlenden «Burg des weissen Reihers» (UNESCO-Weltkulturerbe). Sie gilt als Japans grösste und schönste Burg, wurde im 17. Jh. zu ihrer heutigen Form ausgebaut und erstrahlt nach umfassender Restaurierung wieder in ihrer ganzen Pracht. Ankunft beim Hotel am Abend, für den wir Ihnen eine kulinarische Entdeckungsreise empfehlen: In den zahlreichen Okonomiyaki-Restaurants Hiroshimas ist die beliebte «japanische Pizza» besonders schmackhaft.

7 . Tag Hiroshima - Miyajima - Hiroshima (F) In Hiroshima werden Sie mit Japans jüngerer Geschichte konfrontiert. Die Stadt war am 6. August 1945 Ziel des Abwurfs der ersten Atombombe. Besuch der Gedenkstätten mit dem Friedensmuseum und Spaziergang durch den eindrucksvollen Friedenspark zum Atombomben- Dom. In der Inlandsee liegt die heilige Insel Miyajima, die Sie von Hiroshima nach kurzer Busfahrt und per Fähre erreichen. Bei Flut spiegelt sich das berühmte Tor des Itsukushima-Schreins, Japans vielleicht schönster Kultstätte des Shintoismus, rot glänzend im Wasser - eine Augenweide für die Sinne und ein beliebtes Fotomotiv.

8 . Tag Hiroshima - Nara - Kyoto (F) Per Bus geht es heute zunächst nach Nara, Wiege der Japanischen Kultur und im 8. Jh. die erste Hauptstadt Japans, von der aus dauerhaft regiert wurde. Sie erkunden die Hauptattraktionen zu Fuss und können im Nara-Park zahmes Rotwild beobachten. Besonderes Glanzlicht des Tages mit gleich zwei Superlativen ist der «Daibutsu», die grösste bronzene Buddha-Statue der Welt. Er wird im Todaiji-Tempel, einem der weltweit grössten Holzgebäude, verehrt. Entlang des Weges zum Kasuga-Schrein wird Sie die einzigartige Atmosphäre tausender Stein- und Bronzelaternen in Ihren Bann ziehen. Ankunft in Kyoto am frühen Abend.

9 . Tag Kyoto (F) In Kyoto schlägt das historische, kulturelle und auch touristische Herz Japans. Die Stadt ist auf drei Seiten von Bergen eingefasst, war über 1100 Jahre Kaiserstadt und kann unter anderem mit unglaublichen 2000 Tempeln, Pagoden und Schreinen aufwarten, von denen 17 zum Weltkulturerbe der UNESCO zählen. Auf Ihrem ausgewählten Besichtigungsprogramm stehen der Ryoanji-Tempel mit seinem berühmten Zen-Garten, die reizvolle Anlage des Goldenen Pavillons (Kinkakuji) und das Nijo- Schloss des Tokugawa-Shogunats, in dem Sie sich in das Palastleben alter Tage zurückversetzt fühlen. Am Nachmittag locken die zahlreichen Geschäfte entlang der Strassen Shijo und Kawaramachi zu einem Shopping-Bummel. Freuen Sie sich auch auf einen Besuch der traditionellen Kyotoer Marktstrasse Nishiki-dori. Nirgendwo sonst lässt sich die schier unendliche Vielfalt der berühmten japanischen Küche so hautnah und eindrucksvoll erkunden.



Hinweis: Bei den Reiseter­minen 03.04., 10.04. & 15.10. besuchen Sie einen kunstvoll illuminierten Tempelgarten.

10 . Tag Kyoto/fak. Tagesausflug «Kyoto entdecken» (F) Sofern Sie heute nicht auf eigene Faust auf Entdeckungstour gehen, können Sie im Rahmen des fakultativen Ausflugspakets zusammen mit Ihrem Reiseleiter weitere sehenswerte Highlights der alten Kaiserstadt besuchen.



Fakultativ: «Kyoto entdecken»

Per Bus erreichen Sie zunächst den Silbernen Pavillon (Ginkakuji) im Nordosten der Stadt. Zur Kirschblütenzeit stimmungsvoller Bummel über den nahe gelegenen Philosophenweg. Am Heian-Schrein bestaunen Sie Japans grösstes Schreintor und schlendern durch die reizvolle Gartenanlage. Nächstes Glanzlicht ist die imposante Tempelhalle des Sanjusangendo mit ihren 1001 Holzstatuen der buddhistischen Gnadengottheit Kannon. Nachmittags besuchen Sie in der Innenstadt den reizvollen Zen-Tempel Kennin-ji. Und anschliessend können Sie mit etwas Geduld und Glück in unmittelbarer Nachbarschaft in den Gassen des denkmalgeschützten Altstadtviertels Gion eine Geisha zu Gesicht bekommen. Rückkehr zum Hotel per Taxi und U-Bahn.

11 . Tag Kyoto - Fuji Hakone Nationalpark (F) Heute Morgen nutzen Sie die Bahn für einen Besuch beim Fushimi-Inari-Schrein, dessen schier endlose Schreintor-Galerien zu einem Spaziergang einladen. Mittags Rückfahrt nach Kyoto und Besichtigung des spektakulären Hauptbahnhofs. Weiter geht es im Anschluss per Shinkansen-Superexpress in den Fuji-Hakone-Nationalpark. Pünktlichkeit, modernste Technik und Komfort der Japanischen Bahn werden Sie auf Ihrer rasanten Fahrt begeistern. Kurzer Bustransfer zu Ihrem Hotel in malerischer Lage. Hier sind Sie zu einer abendlichen Entspannung in die Thermalbadelandschaft eingeladen. Für die Übernachtung steht Ihnen nur leichtes Handgepäck zur Verfügung - das Hauptgepäck wird separat nach Tokio gebracht.

12 . Tag Fuji Hakone Nationalpark - Kamakura - Tokio (F) Morgens Ausflug mit Bus und Boot (wetterabhängig) in die Bergwelt Hakones, wo vor allem Naturliebhaber auf ihre Kosten kommen. Bei klarer Sicht bieten sich fantastische Impressionen des heiligen Berges Fuji-san mit seiner eindrucksvollen Kegelform. Der 3776 m hohe Vulkan wurde aufgrund seiner Bedeutung als heiliger Ort und Quelle künstlerischer Inspiration in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Im Anschluss geht es per Bus an die Pazifikküste nach Kamakura, im späten 12. Jh. Sitz des ersten Shogunats. Die bedeutende Vergangenheit der heute beschaulichen Kleinstadt drückt sich in einer Vielzahl von Kulturdenkmälern aus. Nach der Besichtigung des berühmten Grossen Buddha und des Hasedera-Tempels mit seinen tausenden Jizo-Schutzheiligen der ungeborenen Kinder erreichen Sie am späten Nachmittag Tokio.

13 . Tag Tokio (F) Die Riesenmetropole stellt sich Ihnen mit höchst unterschiedlichen Gesichtern vor. Auftakt ist der Meiji-Schrein. Die in einen weitläufigen Park eingebettete Gedenkstätte symbolisiert die starke Verbindung des Kaiserhauses mit dem Shinto, der alten Naturreligion Japans. Einen imposanten Akzent der Vertikale setzt der ultramoderne Multiplex Roppongi Hills Mori Tower, dessen Aussichtsetage einen grossartigen Panoramablick über das schier unendliche Häusermeer der japanischen Hauptstadt bietet. Vor dem Kaiserpalast legen Sie einen Fotostopp an der Nijubashi-Brücke ein. Im vornehmen Stadtviertel Ginza geniessen Sie bei einem Bummel das modische Flair eleganter Boutiquen und Geschäfte. Und im traditionellen Stadtteil Asakusa mischen Sie sich unter die Gläubigen im buddhistischen Kannon-Tempel. Der Weg dorthin führt über die belebte Ladenstrasse Nakamise-dori und durch das Donnertor mit seiner 750 kg schweren Laterne. Am Ufer des Sumida-Flusses werfen Sie einen Blick auf Tokios Fernsehturm Sky Tree, mit 634 m aktuell zweithöchstes Bauwerk der Welt.

14 . Tag Tokio/fak. Tagesausflug nach Nikko (F) Entdecken Sie weitere Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt auf eigene Faust - Tipps von Ihrem Reiseleiter. Oder Sie schliessen sich dem Ausflug nach Nikko im Rahmen des Ausflugspakets an.



Fakultativ: Tagesausflug nach Nikko

Nikko zählt zu den kulturellen Highlights einer jeden Japanreise. Eingerahmt von der landschaftlichen Schönheit des Nikko-Nationalparks breitet sich ein weitläufiger Schrein- und Tempelbezirk (UNESCO-Weltkulturerbe) in der hügeligen Umgebung des Städtchens aus. Herausragende Glanzlichter sind der Taiyuin-Tempel und die unzähligen Schöpfungen der Holzschnitzkunst am Toshogu, im 17. Jd. zur Zeit der Blüte von Architektur und Kunst geschaffen. Er ist Nikkos wichtigster Schrein und zugleich Mausoleum des ersten Tokugawa-Shoguns. Am frühen Abend Rückkehr nach Tokio.



Heute Abend besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Gruppen-Abschiedsdinner. Lassen Sie die Eindrücke Ihrer Reise nochmals in gemeinsamer Runde Revue passieren.