Great Wall Trekking ab Peking

Peking - Östliche Qing Gräber - Gubeikou (M, A)

Nach einer zweistündigen Fahrt erreichen Sie die östlichen Gräber der Kaiser der Qing Dynastie. Diese Gräber liegen in einer von Bergen umgebenen Ebene. Hier wurden fünf Kai­ser und zahlreiche Konkubinen und Prinzessinnen bestattet. Sie spazieren durch die gut erhaltene und gepflegte Anlage mit dem kaiserlichen Mausoleum. Am Nachmittag fahren Sie weitere drei Stunden nach Gubeikou, am Fusse der Grossen Mauer gelegen. Sie übernachten im Gasthaus Yeshufang, einem einfachen, aber sauberen Gasthaus mit 16 Zimmern. Die Besitzerfamilie Liu kümmert sich persönlich um das Wohl der Gäste.