Golden Eagle, Luxuriös entlang der Seidenstrasse ab Peking

Früh am Morgen geniessen Sie den Sonnenaufgang über den «Singenden Dünen». Danach lernen Sie bei der Besichtigung der Mogao-Grotten chinesische Bildhauerkunst in ihrer schönsten Form kennen. Anschliessend geht die Fahrt weiter durch die Wüste Gobi. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

Almaty

Am Morgen kommt Ihr Zug in Almaty, der heimlichen Hauptstadt Kasachstans, an. Nach einer Stadtrundfahrt bringt Sie eine Seilbahn zu einem Aussichtspunkt mit einem herrlichen Ausblick über die Stadt, welche am Fusse des Tien Shan liegt. Übernachtung im Zug. (F, M, A)