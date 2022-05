Erlebnis Seidenstrasse ab Kashgar

Die Rosinenstadt

Nach Ihrer Ankunft in Turfan am Morgen besichtigen Sie die Ruinenstadt Jiaohe. Im 13. Jahrhundert von den Mongolen komplett zerstört, lässt sich die Struktur der Stadt anhand des Ruinenfeldes heute noch gut erahnen. In Turfan zurück fallen die vielerorts vorkommenden Lehmhäuser mit ihren Lüftungsschlitzen ins Auge. In ihnen werden Rosinen getrocknet, für welche die Stadt in ganz China bekannt ist. (M, A)