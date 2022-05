Die Schätze der Wüste Gobi ab Ulaanbaatar

In den Süden der Mongolei

Fahrt zum Flughafen von Ulan Bator und Flug nach Dalanzadgad, dem Verwaltungszentrum der Südgobi. Als Erstes steht ein Besuch im kleinen Heimatmuseum der Stadt auf dem Programm. Dort erfahren Sie viel über die einzigartige Flora und Fauna sowie die geologischen Besonderheiten der Gegend, die Sie in den nächsten Tagen bereisen. Eine kurze Fahrt führt Sie danach in die Wüste zur Geierschlucht. Auf einer kurzweiligen Wanderung folgen Sie einem glasklaren Gebirgsbach, der sich seinen Weg durch die schmale Schlucht mit den teilweise senkrecht aufragenden Felswänden sucht. An Stellen, die die Sonne nicht erreicht, bleibt das Bachbett bis weit in den heissen Sommer hinein gefroren. Mit etwas Glück können Sie die Namensgeber der Schlucht, die Bartgeier, und den mongolischen Steinbock in den steilen Wänden beobachten. Die nächsten Nächte verbringen Sie wie die Nomaden und übernachten in einer Jurte. (M, A)