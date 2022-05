Die Magie des Tibets - Basis & Mt. Everest Verlängerung ab Lhasa

1 . Tag Lhasa Nach Ihrer Ankunft in Lhasa mit dem Zug oder Flugzeug werden Sie von Ihrer tibetischen Reiseleitung empfangen und in Ihr Hotel gebracht. Lhasa, was auf tibe­tisch «Das Land der Götter» bedeutet, liegt auf 3'600 m ü.M. und erhält über 300 Sonnentage pro Jahr. Lhasa ist das Zentrum des tibetischen Buddhismus. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung für erste Erkundungen und zum Angewöhnen an die aussergewöhnliche Höhenlage.

2 . Tag Lhasa (F, M) Heute steht ein Höhepunkt einer jeder Tibet Reise auf dem Programm – der Besuch des Potala Palastes, dem einstigen Winterpalast des Dalai Lama. Der Potala Palast gilt als Welt­wunder und herausragendes Beispiel tibetischer Architektur. Die fast 1'000 Räume sind auf 13 Stockwerke verteilt und durch verwinkelte Treppen verbunden. Aufgrund des Be­sucher­andrangs wurde die Besuchszeit des Potala Palastes in der Hochsaison auf eine Stunde limitiert. Nachmittags besuchen Sie den Jokhang Tempel, den heiligsten Tempel Tibets. Pilger aus allen Teilen des Landes kommen hierher, um den Tempel auf dem Pilgerweg Barkhor zu umrunden. Heut­zu­tage haben sich rund um den Barkhor kleine Läden und Verkaufsstände angesiedelt, die von der Gebetsfahne bis zur Klangschale alles verkaufen. Sie werden von der einzigartigen Stimmung beeindruckt sein.

3 . Tag Lhasa (F, M) Vormittags fahren Sie zum 1416 gegründeten Kloster Drepung, eine der bedeutendsten Klosterstätten im Tibet. Es war einst das grösste und mächtigste seiner Art und eine politische Hochburg der Gelupka-Schule. Hier befinden sich Grabstupas von drei Dalai-Lamas. Anschliessend Besuch des einzigen Nonnenklosters Ani Sangkhung, eines der ältesten und aktivsten Nonnenklöster Tibets, ehe Sie am Nachmittag das Kloster Sera besuchen. Hier debattieren hunderte Mönche im Garten und Sie dürfen dieses interessante Ereignis beobachten. Nach Ihrer Rückkehr nach Lhasa am Nachmittag haben Sie Zeit für einen Spaziergang durch die Gassen der Altstadt.

4 . Tag Lhasa – Gyantse - Shigatse (F, M, A) Heute verlassen Sie Lhasa und fahren weiter nach Gyantse und Shigatse. Durch atemberaubend schöne Landschaften und über den 4'700 m hohen Kampa Pass erreichen Sie den heiligen Yamdrock See. Das Panorama mit dem türkisfarbenen See und den schneebedeckten Bergen des Tibets ist überwältigend. Am Nachmittag erreichen Sie über den Karo La Pass (5'050 m) die fruchtbare Ebene von Gyantse und besuchen den Palkhor Chöde und den Kumbum Chör­ten im ehemaligen Klosterbereich. Beide Bauwerke wurden während der chinesischen Invasion kaum zerstört und gehören zu den eindrucksvollsten Gebäuden Tibets. Weiterfahrt nach Shigatse, der zweitgrössten Stadt im Tibet.

5 . Tag Shigatse – Tingri (F, M) Heute morgen steht der unvergessliche Besuch der Klosterstadt Tashilhunpo, dem Sitz des Panchen Lama an. Der «Berg des Glücks» wurde im 15. Jahrhundert gegründet und seither beständig erweitert und ausgebaut. Er wird von einer Ringmauer umgeben, welche die Pilger in frommer Verehrung umwandeln. Mit ca. 600 Mönchen ist dieses Kloster heute das aktivste im Tibet. Anschliessend fahren Sie auf einer erstaunlich guten Strasse westwärts über zwei bis zu 5'200 m hohe Pässe nach Tingri, welches auf 4'300 m ü.M. liegt. Unterwegs können Sie eine fantastische Berglandschaft mit den höchsten Bergen der Welt bewundern, während Sie eine weitläufige Steppe durchqueren.

6 . Tag Tingri – Mt. Everest – Tingri (F, M) Der heutige Tag wird beschwerlich und staubig, aber Sie werden bei gutem Wetter mit spektakulärer Aussicht auf zahlreiche 8'000er belohnt. Für die ca. 100 km zum Rongpu Kloster benötigen Sie auf der kurvigen Bergstrasse etwa vier Stunden. Das Rongpu Kloster liegt am Fusse des Mt. Everest auf 4'980 m ü.M. und ist somit das höchste Kloster der Welt. Es ist zudem einer der höchsten ständig bewohnten Plätze der Erde. Bei gutem Wetter wird Ihnen der Anblick des Mt. Everest sicherlich unvergessen bleiben. Rückfahrt nach Tingri.

7 . Tag Tingri – Shigatse – Lhasa (F, M) Obwohl Sie dieselbe Strasse zurück nach Shigatse fahren, wird es einem bei dieser eindrücklichen Landschaft nicht langweilig. Am späten Nachmittag fahren Sie von Shigatse mit der spektakulären «Himmelsbahn» in knapp drei Stunden in 1. Klasse zurück nach Lhasa, wo Sie abends ankommen. Die Strecke von Shigatse nach Lhasa durchfährt insgesamt 29 Tunnels, darunter einen über 10 km langen Tunnel und ist 253 km lang.