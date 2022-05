Wukalina Walk ab Launceston

1 . Tag Launceston - Krakani Lumi (M, A) Sie werden von Ihrem Hotel in Launceston abgeholt und fahren zum Aboriginal-Zentrum, wo Sie vom Stammesältesten begrüsst werden. Hier werden Sie zudem mit den wichtigsten Gütern für die kommenden vier Tage ausgerüstet, so zum Beispiel Gamaschen. Gegen 09.00 Uhr verlassen Sie Launceston und fahren nordwärts zum Startpunkt des Wukalina Walks. Während der Fahrt hören Sie interessante Geschichten über die Aborigines in dieser Region. Bevor Sie das Land betreten, wird Ihnen Ihre Reiseleitung während einer Aboriginal-Zeremonie den Zutritt erlauben. Anschliessend wandern Sie auf den Wukalina Hügel, von wo aus Sie eine schöne Aussicht über die ganze Region geniessen. Nach einem gemütlichen Picknick auf dem Hügel machen Sie sich auf den Weg zu Ihrem heutigen Camp, dem Krakani Lumi Camp. Hier übernachten Sie inmitten schönster Natur in modernen Zelten. Den Apéro sowie das Nachtessen nehmen Sie in der Gemeinschaftsküche ein.

Wanderdistanz: 11 Kilometer

Level: mittel

Wanderzeit: ca. 4.5 Stunden

2 . Tag Krakani Lumi (F, M, A) Nach einem herzhaften Frühstück unternehmen Sie einen Spaziergang, um die nähere Umgebung kennenzulernen. Sie erfahren mehr über die Verwendung der Pflanzen für Mahlzeiten und Medizin. Zurück im Camp wird Ihnen ein köstliches Mittagessen serviert und Sie geniessen freie Zeit bei Ihrem Camp. Am Nachmittag lernen Sie, wie die Aborigines Körbe geflochten haben und wie die traditionellen Schlaghölzer hergestellt und gespielt werden. Am Abend geniessen Sie eine Kombination aus westlichem und traditionellem Abendessen. Nach dem Essen unternehmen Sie einen Spaziergang bei Dunkelheit und können, ausgerüstet mit einer Taschenlampe, mit etwas Glück Wombats, Wallabies und Kängurus erspähen.

Wanderdistanz: 5 Kilometer

Level: leicht bis mittel

Wanderzeit: ca. 2.5 Stunden

3 . Tag Krakani Lumi - Larapuna (F, M, A) An diesem Tag wandern Sie einem schönen Sandstrand entlang, welcher Sie zu den rotüberzogenen Felsen der Bay of Fires führt. Das Mittagessen an diesem Tag nehmen Sie auf einer offenen Grasfläche ein, wo Sie die Chance haben, freilebende Wombats oder Kängurus zu sehen. Nach dem Mittagessen wandern Sie weiter zum Eddystone Point Leuchtturm, dem wohl schönsten, renovierten Leuchtturm Australiens. Zu Fuss erreichen Sie Ihre Unterkunft für diese Nacht.

Wanderdistanz: 17 Kilometer

Level: mittel bis anspruchsvoll

Wanderzeit: ca. 6 Stunden