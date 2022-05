Westküste & Kimberley ab Perth

1 . Tag Perth Sie treffen um 18.00 Uhr Ihre Reiseleitung an der Reception Ihres Hotels. Der Transfer vom Flughafen Perth zum Hotel erfolgt auf eigene Faust.

2 . Tag Perth - Geraldton Sie verlassen die Metropole Perth in Richtung Norden. In Cervantes legen Sie einen Stopp ein, um die bizarren Kalksteinsäulen der Pinnacles zu sehen. Via die Küstenorte Jurien Bay und Leeman gelangen Sie nach Geraldton, der sonnigsten Stadt Westaustraliens.

3 . Tag Geraldton - Kalbarri Nach dem Besuch der architektonisch interessanten St. Francis Xavier Kathedrale verlassen Sie Geraldton in Richtung Norden. Bald erreichen Sie den zerklüfteten Kalbarri Nationalpark und besuchen das «Nature's Window».

4 . Tag Kalbarri - Monkey Mia Nach dem Frühstück fahren Sie weiter nordwärts und stoppen bei Hamelin Pool. Hier können Sie die einzigartigen Stromatolithen besuchen, die älteste Lebensform der Welt. Anschliessend führt Sie die Reise nach Monkey Mia. Dieser Ort ist bekannt für die freilebenden Delfine, welche fast jeden Tag am Strand gesehen werden können. Auf einer 1.5-stündigen Katamaranfahrt in der Bucht geniessen Sie den Sonnenuntergang.

5 . Tag Monkey Mia - Carnarvon Morgens haben Sie Gelegenheit, der Delfinfütterung aus nächster Nähe beizuwohnen. Das Shark Bay Interpretive Centre hält viele interessante Informationen rund um diese Region bereit. Auf der Weiterfahrt stoppen Sie am einzigartigen Shell Beach.

6 . Tag Carnarvon - Exmouth Sie fahren heute in nördlicher Richtung nach Coral Bay, dem Ausgangspunkt für das Ningaloo Reef. Hier stoppen Sie, bevor Sie die Reise nach Exmouth am Nachmittag fortsetzen.

7 . Tag Exmouth Den heutigen Tag verbringen Sie in einer der sonnenreichsten Städten Australiens. Sie können das Ningaloo Reef während einem Schnorchelausflug mit dem Glasbodenboot entdecken oder einen entspannten Tag am Strand verbringen.

8 . Tag Exmouth - Karijini Nationalpark Weiterfahrt Richtung Nordosten ins Herzen der Pilbara-Region. Obwohl dieses riesige Gebiet fast zur Hälfte von Wüste geprägt ist, hat die Region zahlreiche Reize. Tom Price liegt auf 747 m.ü.M. und ist damit die am höchsten gelegene Ortschaft in Westaustralien. Die Hauptattraktion dieser Region ist jedoch der Karijini Nationalpark. Zahlreiche Schluchten mit Wasserlöchern ergeben mit den rotbraun gefärbten Felsen atemberaubende Landschaftsbilder.

9 . Tag Karijini Nationalpark Den heutigen Tag verbringen Sie im Karijini Nationalpark und haben die Möglichkeit, unzählige Schluchten, Wasserlöcher und spektakuläre Aussichtspunkte zu entdecken. Vom Oxer Lookout geniessen Sie eine fantastische Aussicht über vier aufeinandertreffende Schluchten.

10 . Tag Karijini Nationalpark - Port Hedland Sie geniessen den Morgen im Karijini Nationalpark, bevor die Reise weiter in Richtung Norden führt. Mit etwas Glück können Sie unterwegs einen der berühmten Roadtrains, überlange LKW's, oder in Port Hedland einen schier unendlich langen Eisenerzzug in den Hafen einfahren sehen.

11 . Tag Port Hedland - Broome Die scheinbar unendlichen Weiten des Outbacks begleiten Sie heute auf dem Weg in die Perlenmetropole Broome.

12 . Tag Broome Heute begeben Sie sich auf eine Entdeckungstour durch das lebhafte Städtchen Broome, das besonders durch die Perlenzucht internationale Bekanntheit erlangt hat. Der Rest des Tages steht zu Ihrer freien Verfügung.

13 . Tag Broome - Fitzroy Crossing Das Outback-Abenteuer in der Kimberley- Region startet an diesem Tag. Das Landschaftsbild während der Fahrt ist von Boab- Bäumen geprägt, einer Baumart, deren Verwandte in Madagaskar heimisch sind. Ihr heutiges Etappenziel ist Fitzroy Crossing.

14 . Tag Fitzroy Crossing - Halls Creek Die 14km lange Geiki Gorge ist eines der Highlights in dieser Umgebung. Während einer Bootsfahrt können Sie die bis zu 30 Meter hohen Wände des trockengelegten Korallenriffs und Süsswasserkrokodile bewundern. Anschliessend fahren Sie weiter nach Halls Creek, wo Sie die «China Wall» besuchen.

15 . Tag Halls Creek - Bungle Bungle - Kununurra Durch eine teils hügelige Gegend am Rande des Carr Boyd Gebirges gelangen Sie nach Kununurra. Sie unternehmen am Nachmittag einen Flug über den Lake Argyle, den grössten von Menschenhand erschaffenen Stausee Australiens und über die einzigartigen Felsdome des Bungle Bungle Nationalparks, welche erst in den 1980er Jahren entdeckt wurden. Sie übernachten in Kununurra.

16 . Tag Kununurra - El Questro - Kununurra Nach dem Frühstück erleben Sie ein weiteres Highlight dieser Region. Staubpiste, Flussüberquerungen und Bodenwellen - die legendäre Gibb River Road sorgt für grenzenloses Fahrvergnügen. Im El Questro Wilderness Park angekommen, unternehmen Sie eine abenteuerliche Jeep-Tour, um mehr über die Geschichte dieser Region zu erfahren. Am Nachmittag fahren Sie zurück nach Kununurra.

17 . Tag Kununurra - Katherine An diesem Morgen passieren Sie die Grenze zum Northern Territory. Durch die reizvolle Hügellandschaft des Gebiets um den Victoria River erreichen Sie Katherine, wo Sie eine eindrückliche Bootsfahrt in diesem langen und tiefen Schluchtensystem geniessen und Aboriginal- Felsmalereien bewundern können.

18 . Tag Katherine - Darwin Zuerst fahren Sie ein Stück auf dem berühmten Stuart Highway, der den gesamten Kontinent durchquert und Darwin im Norden mit Adelaide im Süden verbindet. Sie besuchen unterwegs den Litchfield Nationalpark mit seinen gigantischen Termitenhügeln und Wasserfällen. Die Bootsfahrt in den Mary River Wetlands ist ein weiteres Highlight. Hier können Sie verschiedene Wasservögel und Salzwasserkrokodile beobachten.