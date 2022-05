Western Beauty 5 oder 9 Tage ab Perth

1 . Tag Perth - Margaret River (ca. 270 km) Sie verlassen Perth und fahren entlang der traumhaften Geographe Bay mit ihren zahlrei­chen schönen Stränden in Richtung Süden. Gegen Mittag erreichen Sie Margaret River. Margaret River ist nicht nur für den Weinan­bau bekannt, sondern auch für kulinarische Spezialitäten wie Käse oder Kunsthandwerk in allen Ausführungen. Den pittoresken Son­nenuntergang an einem der zahlreichen Strände in der Nähe sollten Sie auf keinen Fall verpassen.

2 . Tag Margaret River Dieser Tag steht für eigene Erkundungen zur Verfügung. Weinliebhabern wird der Besuch von einem oder mehreren Weingütern für eine Weinprobe empfohlen. Zudem lohnt es sich, an den wunderschönen Stränden einen Spa­ziergang zu unternehmen.

3 . Tag Margaret River - Pemberton (ca. 140 km) Am Morgen fahren Sie weiter südwärts und haben Zeit, die Kalksteinhöhlen sowie das Cape Leeuwin mit dem Leuchtturm zu erkun­den. Anschliessend tauchen Sie ein in die Wäl­der gigantischer Baumriesen in der Region rund um Pemberton. Der «Gloucester Tree», ein rund 70 Meter hoher Baum, welcher früher zur Ausschau nach Waldbränden genutzt wurde, stellt die Hauptattraktion dar.

4 . Tag Pemberton - Albany (ca. 240 km) Sie fahren weiter südostwärts nach Albany. Der «Valley of the Giant Tree Top Walk» und ein Abstecher in den Torndirrup Nationalpark, mit seinen einzigartigen Steinformationen «Natural Bridge» oder «The Gap», dürfen auf keinen Fall fehlen.

5 . Tag Albany - Perth (ca. 420 km) Sie fahren durch schönes Farmland zurück nach Perth, wo diese interessante 5-Tagestour endet.



Verlängerungsprogramm

5 . Tag Albany Erkunden Sie die Sehenswürdigkeiten in der Region rund um Albany. Albany war Mitte des 19. Jahrhunderts ein bekannter Walfangstütz­punkt.

6 . Tag Albany - Esperance (ca. 485 km) Beginnen Sie diese längere Etappe mit einem Stopp im Porongurup Nationalpark und spa­zieren Sie auf dem «Granit Skywalk». Von dort haben Sie einen schönen Ausblick auf die Weite dieser Region. Danach geht die Fahrt weiter via Ravensthorpe in die kleine Küsten­ortschaft Esperance.

7 . Tag Esperance Den Tag beginnen Sie mit einer 4x4-Tour. Sie entdecken zahlreiche der umliegenden, atem-beraubenden Strände hautnah. Natürlich gehört auch die «Lucky Bay» im Cape Le Grand Nationalpark dazu. Dieser wunder­schöne Strandabschnitt zählt zu den schöns­ten der Welt. Mit etwas Glück können Sie sogar Kängurus am Strand erspähen. Der Nachmittag steht zu Ihrer freien Verfügung.

8 . Tag Esperance - Hyden (ca. 385 km) Sie verlassen die Küste und fahren durch das Outback nach Hyden. Dieser Ort gilt als Aus­gangspunkt für Ausflüge zum Wave Rock. Die etwa 2.7 Milliarden alte Granitgesteinsforma­tion und deren spektakuläres Farbspiel aus ocker- und sandfarbenen Tönen wird auch Sie begeistern.