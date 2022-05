Uluru & Kata Tjuta Cultural Adventure (AAT Kings) ab Red Centre

Uluru-Kata Tjuta-Nationalpark

Die Hotelauswahl enspricht der Budget Variante. In der Standard und Superior Variante übernachten Sie in entsprechenden Hotels.



Nach Ihrer Ankunft bis 15.00 Uhr am Flughafen Ayers Rock erfolgt der Transfer zu Ihrem Hotel. Am späteren Nachmittag fahren Sie in den Uluru-Kata Tjuta-Nationalpark und geniessen von einem speziellen Aussichtspunkt aus den stimmungsvollen Sonnenuntergang über dem berühmten Uluru (Ayers Rock) bei einem stilvollen Glas Sekt oder Wein und Canapés. Das faszinierende Farbenspiel der untergehenden Sonne am heiligen Berg der Aborigines wird auch Sie verzaubern. Sie übernachten im Ayers Rock Resort.