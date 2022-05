Tasmanien für Geniesser 9 Tage ab Hobart

1 . Tag Hobart Ankunft in Tasmaniens Hauptstadt Hobart und Transfer zu Ihrer heutigen Unterkunft.

2 . Tag Hobart - Lake St Clair - Strahan Ihre Reise beginnt mit der Fahrt nach Strahan, die durch weitgestreckte Wälder und subalpine Landschaften führt. Auf dem Weg machen Sie Halt bei der Curringa Schaffarm, einer im zentralen Hochplateau gelegenen Kunstausstellung und dem tiefsten Süsswassersee Australiens, dem Lake St Clair. Im hübschen Fischerdorf Strahan an der wildromantischen Westküste, übernachten Sie mit Blick auf den Hafen.

3 . Tag Strahan - Gordon River Cruise - Cradle Mountain Die heutige Bootsfahrt, über den Macquarie Hafen und entlang des majestätischen Gordon River, bietet einen tiefen Einblick in die unberührte Natur der Westküste Tasmaniens. Besuchen Sie Sarah Island, die am weitesten abgelegene und berüchtigste Sträflingssiedlung Tasmaniens. Wandern Sie inmitten des kühltemperierten Regenwaldes und bewundern Sie die uralten endemischen Baumarten der Region. Am Nachmittag reisen Sie weiter Richtung Cradle Mountain Nationalpark. Abends haben Sie die Möglichkeit auf Pirsch zu gehen, um die tasmanische Tierwelt in freier Wildbahn zu erleben.

4 . Tag Cradle Mountain Nationalpark - Dove Lake Nach dem Frühstück geht es, für eine ca. 2.5-stündige Wanderung, um den Dove Lake (einem Gletschersee) im Cradle Mountain Nationalpark. Dort tauchen Sie in die überwältigende Schönheit der tasmanischen Bergregion ein. Hier haben Sie die Gelegenheit, in wundervollen kleinen Buchten und alpinen Waldabschnitten des Nationalparks mit Ihrer Reiseleitung die einheimische Flora und Fauna kennen zu lernen.

5 . Tag Cradle Mountain - Launceston - Freycinet Halbinsel Am Morgen verlassen Sie die Cradle Mountain Region Richtung Launceston. Auf dem Weg besuchen Sie eine typisch tasmanische Lachsfarm. Hier haben Sie die Gelegenheit, mehr über die Lachszucht zu erfahren und die Produkte zu probieren. Nach einer Stadtrundfahrt haben Sie am Mittag Zeit, Launceston auf eigene Faust zu erkunden, bevor es zur malerischen Cataract Schlucht geht, wo sich der Tamar Fluss durch das harte Gestein gegraben hat. Weiter geht es durch das Landesinnere Tasmaniens an die Ostküste.

6 . Tag Freycinet Nationalpark Heute haben Sie reichlich Zeit die unvergleichliche Schönheit des Freycinet Nationalparks, mit seinen weissen Stränden und der berühmten Wineglass Bucht, zu erkunden. Eine ca. 1.5-stündige Wanderung führt zu einer Aussichtsplattform, die einen atemberaubenden Ausblick über die Bucht bietet. Danach gibt es die Möglichkeit, am Tourville Leuchtturm für einen herrlichen Ausblick über die Tasmanische See vorbeizuschauen. Ein Besuch der wunderschön gelegenen Friendly Beaches wird sicherlich auch ein Höhepunkt der Reise sein.

7 . Tag Freycinet Nationalpark - Maria Island - Hobart Die heutige Fahrt führt entlang der Ostküste nach Triabunna. Hier setzen Sie mit der Fähre auf die sehr ursprüngliche Maria Island über. Auf der Insel geniessen Sie eine gemütliche Wanderung durch historische Ruinen, üppige Buchten, schroffe Fossilienfelsen und imposante Berge. In diesem Naturparadies bietet sich die Möglichkeit, Wildtiere zu beobachten. So unter anderem Wombats, Kängurus, Wallabies und sogar den Tasmanischen Teufel. Am Nachmittag fahren Sie entlang der Ostküste nach Hobart zurück.

8 . Tag Mount Field Nationalpark Heute besuchen Sie die Bonorong Wildtier- Schutzstation, Zentrum für die Aufzucht und Rehabilitation von Wildtieren. Hier erleben Sie aus nächster Nähe Tasmanische Teufel, Wombats, Kängurus, Wallabies, Echidnas, Quolls sowie eine ganze Reihe anderer tasmanischer und australischer Tierarten. Weiter geht es zum Mount Field Nationalpark, dem ältesten Nationalpark Tasmaniens, der sich im Landesinneren befindet. Erleben Sie die grössten Laubbäume der Erde (eine Eukalyptusart), beeindruckende Wasserfälle im dichten, kühltemperierten Regenwald und faszinierende, durch Gletscher geformte Landschaften.