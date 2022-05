Tasmanien für Geniesser 5 Tage ab Launceston

Launceston - Freycinet Halbinsel

Ihr Reise beginnt in Launceston. Sie haben am Mittag Zeit, Launceston auf eigene Faust zu erkunden, bevor es zur malerischen Cataract Schlucht geht, wo sich der Tamar Fluss durch das harte Gestein gegraben hat. Weiter geht es durch das Landesinnere Tasmaniens an die Ostküste.