Der Taronga Zoo Sydney befindet sich an der Bradleys Head Road in Mosman, direkt am Hafen von Sydney und ist vom Stadtzentrum Sydneys aus leicht zu erreichen.

Lassen Sie Träume wahr werden und genießen Sie eine Übernachtung im Taronga Zoo Sydney, ein unvergessliches und einzigartiges Erlebnis. Der Zoo bietet dazu zwei Arten von Unterkünften an.



Roar and Snore:

Roar and Snore im Taronga Zoo Sydney ist ein unvergessliches Übernachtungserlebnis mit intimen Tierbegegnungen, faszinierenden Tierpflegergesprächen, köstlichem Essen und Unterkünften im Safaristil mit spektakulärem Blick auf den Hafen von Sydney. Erleben Sie unter anderem eine exklusive Taronga-Nachtsafari und nehmen Sie an Fütterungs- und Nahbegegnungssitzungen.



Wildlife Retreat:

Eingebettet in die natürliche Landschaft des Taronga Zoo Sydney bieten Ihnen sorgfältig kuratierte Designerzimmer einen Blick auf das Buschland, auf Augenhöhe mit Tieren oder auf den atemberaubenden Hafen von Sydney. Ihr Wildlife Retreat-Erlebnis beinhaltet Unterkunft, Frühstück, Tiertouren, zweitägigen kostenlosen Zugang zum Taronga Zoo und Parken.