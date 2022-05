Shangri-La Sydney

Den Gästen stehen ein beheizter Innenpool, ein Fitnesscenter und Parkplätze (gegen Gebühr) zur Verfügung. Eine Oase der Ruhe stellt der Spa-Bereich «CHI» mit seinen privaten Spa-Suiten dar, die zu einer erholsamen Massage einladen. Das Hotel bietet zwei Restaurants, in denen erstklassige Speisen serviert werden. Im Restaurant «Altitude» werden Sie mit australischer Küche verköstigt und geniessen dabei eine faszinierende Aussicht auf den Hafen. Das «Cafe Mix» überzeugt mit einem grossen Buffet zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Gönnen Sie sich am Abend einen Cocktail in der exklusiven «Blu» Bar des Hotels, welche vom obersten Stockwerk eine einmalige Aussicht über das Opernhaus, den Darling Harbour und der Sydney Harbour Bridge bietet. Die Gäste des Hotels profitieren in allen Räumen von kostenlosem WLAN.