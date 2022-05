Die Lodge liegt am Rande des Freycinet Nationalparks, unweit der bekannten Attraktionen wie beispielsweise der Wineglass Bay. Von der Lodge aus geniessen die Gäste eine atemberaubende Aussicht auf die Hazards Gebirgskette, die Freycinet Halbinsel und die Great Oyster Bucht. Eine rund 3-stündige Autofahrt trennt die Saffire Lodge von Hobart. Dank der nur 10 Autominuten entfernten Landebahn an den Friendly Beaches, können die Gäste auch spektakulär per Leichtflugzeug oder Helikopter anreisen und die Natur während dem Transfer aus der Luft bewundern.