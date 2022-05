Rock 'n' Canyon ab Alice Springs

1 . Tag Alice Springs - Uluru Frühmorgens verlassen Sie die Outback-Stadt Alice Springs und fahren in rund 5.5 Stunden durch eine tiefrote Sandlandschaft über 445 km nach Yulara, dem Ausgangspunkt zum bekannten Monolithen Uluru (Ayers Rock). Unterwegs können Sie bereits einen ersten Ausblick auf einen hohen Tafelberg erhaschen. Auch wenn er auf den ersten Blick wie der Uluru aussieht, so handelt es sich bei diesem Berg um den Mt Conner, der häufig mit dem bekanntesten Inselberg Australiens verwechselt wird. Am Abend sehen Sie das wunderschöne Farbenspiel der untergehenden Sonne über dem Uluru.

2 . Tag Uluru-Kata Tjuta Nationalpark Der heutige Erkundungstag startet zu früher Tageszeit. Nicht nur der Sonnenuntergang über dem Uluru ist wahrlich magisch, sondern auch der Sonnenaufgang ist ein unglaubliches Erlebnis. Die aufgehende Sonne taucht den Berg in alle erdenklichen Orange-, Rot- und Pinktöne, so dass der Berg von Minute zu Minute andersfarbig erscheint. Nach einer kleinen Stärkung entdecken Sie den Uluru zu Fuss auf dem Base Walk. An einigen Stellen kommen Sie dem Uluru auf dieser Wanderung so nahe, dass sie dessen Stein berühren können. Unterwegs informieren Sie Infotafeln über die lokalen Anangu-Aborigines, deren Gepflogenheiten und heiligen Stätten rund um den Uluru. Für eine noch bessere Aussicht können Sie anschliessend optional und auf eigene Kosten einen Helikopter-Flug über die Region unternehmen. Das Abendessen nehmen Sie in Form eines typischen, australischen Barbecues ein.

3 . Tag Uluru - Kings Canyon Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der 36 Felsdome der Kata Tjuta (Olgas). Während einer Wanderung durch das Valley of the Winds geniessen Sie eindrückliche Ausblicke auf die Outback-Landschaft. Am Nachmittag fahren Sie weiter in Richtung Norden zum Kings Canyon, wo Sie auf der Kings Creek Station in einem australischen Schlafsack, einem Swag, unter Millionen von Sternen, unter freiem Himmel übernachten.