Reefsleep ab Airlie Beach

Hardy Reef - Great Barrier Reef

Dieser Ausflug führt Sie von Airlie Beach zum Hardy Reef im Great Barrier Reef. Sie geniessen am ersten Tag eine rund 3-stündige Bootsfahrt zur Plattform von Cruise Whitsunday am Hardy Reef. Sie passieren unterwegs verschiedene Inseln und haben dabei die Möglichkeit, die Inselwelt der Whitsundays vom Boot aus zu entdecken.



Das Hardy Reef ist für die farbenfrohen Korallen und die abwechlsungsreiche Unterwassewelt bekannt. Sie können an diesem Riff einen Schnorchel- oder Tauchgang unternehmen (Tauchgang gegen zusätzliche Gebühr). Auch Nicht-Taucher, die zum ersten Mal einen Schnuppertauchgang unternehmen möchten, sind herzlich willkommen. Ein Einführungstauchgang mit einem zertifizierten Tauchguide kann gegen eine zusätzliche Gebühr gebucht werden.



Auf der Plattform geniessen Sie zudem einige Annehmlichkeiten wie ein Sonnendeck mit Liegestühlen, Toiletten, ein Restaurant und ein Unterwasser-Observatorium. Den ganzen Tag über werden Ausflüge mit dem Glasbodenboot durchgeführt, dass auch Gäste, welche weder schnorcheln noch tauchen möchten, die Unterwasserwelt erkunden können.



Am Abend, wenn die Gäste der Tagestour die Plattform verlassen, startet das eigentlich Abenteuer. Bei Sonnenuntergang lohnt es sich, Ausschau nach Delfinen oder Meeresschildkröten zu halten, welche um die Plattform schwimmen. Den Sonnenuntergang geniessen Sie stilecht mit einem Glas Wein oder einem Bier und einigen Häppchen. Nach einem köstlichen Abendessen beziehen Sie Ihr Bett für die Nacht, ein komfortables Reefbed für zwei Personen unter freiem Himmel. Es lohnt sich, abends den Sternenhimmel zu betrachten, welcher ohne Lichteinflüsse hier besonders intensiv erscheint. Alternativ können Sie in einem Unterwasser-Zimmer übernachten.



Am nächsten Morgen können Sie nach dem Frühstück, bevor die Tagestouristen anreisen, wiederum einen Schnorchelgang unternehmen oder an Deck entspannen. Den restlichen Tag verbringen Sie auf der Plattform und reisen am späten Nachmittag mit dem Schiff zurück nach Airlie Beach.