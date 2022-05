Red Centre Wanderer mit 4x4 ab Alice Springs

Alice Springs - Ayers Rock (460 km)

Nach der Übernahme des Mietwagens fahren Sie zum weltgrössten Inselberg. Am späten Nachmittag sollten Sie dem Lichtspektakel des Sonnenuntergangs am Uluru beiwohnen und möglicherweise das «Field of Lights», eine Lichtinstallation beim Uluru, besuchen.