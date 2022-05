Perth to Darwin Safari

Von Perth aus beginnt die Tour mit der Fahrt in den Nambung Nationalpark. Sie erkunden das Gebiet der Pinnacle Wüste mit den massiven Sanddünen und den faszinierenden Kalksteinsäulen. Sie haben auch die Möglichkeit, Sandboarding auzuprobieren. Via Geraldton geht die Fahrt weiter nach Kalbarri.

Shark Bay - Coral Bay

Sie durchqueren die Peron Peninsula auf dem Weg nach Monkey Mia, dem Heimatort der berühmten Delfine, welche fast täglich an den Strand schwimmen. Die Fahrt geht weiter vorbei an den faszinierenden Stromatolithen bei Hamelin Pool. Nach einem kurzen Stopp in Carnarvon führt die Reise weiter an das Ningaloo Reef, das Juwel des Nordens.