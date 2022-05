Park Hyatt Sydney

Das luxuriöseste Hotel in Sydney befindet sich an bester Lage direkt am Hafen, so dass Ausflüge per Boot direkt vom Hotel aus starten können. Im Park Hyatt befindet sich das «The Dining Room» Restaurant, in welchem vorzügliche Speisen angeboten werden. In der «The Living Room» Lounge und in der hoteleigenen Bar lässt es sich gemütlich entspannen. Die Gäste des Hotels profitieren von einem Butler- Service in den Zimmern sowie einem Concierge- Team, welches Ausflüge, Aktivitäten und Reservationen für Restaurants in der Stadt vornimmt. Vom Swimmingpool, welcher sich auf dem Dach des Hotels befindet, geniessen die Gäste einen wunderschönen Blick auf die Harbour Bridge. Im hoteleigenen Spa und der dazugehörigen Sauna sowie im Whirlpool lässt es sich besonders gut entspannen. Zudem bietet das Hotel ein Fitnesscenter und kostenloses WLAN.