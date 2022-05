Orpheus Island

Beschreibung

Lage Die Luxus-Unterkunft liegt rund 80 Kilometer nördlich von Townsville, direkt am wunderschönen Strand der Hazard Bay und umgeben von unberührtem Nationalpark. Das kleine tropische Paradies erstreckt sich über 11 Kilometer türkisfarbener Küste und wird von einem Korallenriff gesäumt – ein El Dorado zum Schnorcheln und Tauchen! Die Insel kann per Helikopter in rund 30 Minuten von Townsville oder 1.5h ab Cairns erreicht werden.

Angebot Den Gästen werden zahlreiche Aktivitäten geboten, um die Natur der Insel hautnah zu erleben und die vielfältige Unterwasserwelt des Great Barrier Reefs zu erkunden. Am tollen Infinity-Pool sowie im "Gwandalan" Day Spa lässt es sich so richtig entspannen. Für das leibliche Wohl sorgen ein erstklassiges Restaurant und die Pavillon-Bar, welche die Gäste mit frisch zubereiteten Speisen, edlen Weinen und hervorragenden Cocktails verwöhnen. Ein besonderes kulinarisches Erlebnis ist das "Dining with the Tides, das auf Anfrage organisiert werden kann (gegen Aufpreis). Dies ist ein romantisches Abendessen für zwei Personen auf dem Pier, wo während des köstlichen Essens der schöne Sonnenunterang bewundert werden kann – ein einzigartiges Erlebnis!