Nature Tour ab Adelaide

Adelaide - Kangaroo Island (M, A)

Sie werden in Ihrem Stadthotel in Adelaide abgeholt und fliegen von Adelaide mit Regional Express (REX) nach Kangaroo Island, wo Sie sogleich mit der Erkundung der Insel beginnen. Sie lernen heute mehr über die Seelöwenkolonie an der südlichen Küste. Die Seelöwen liegen auf den Sanddünen während Sie eine Wanderung dem Strand entlang unternehmen. Anschliessend geht die Fahrt weiter zu den Sanddünen von «Little Sahara». Hier können Sie auf die Dünen wandern und einen wunderschönen Ausblick über die Küste geniessen. Während der Fahrt von der Küste ins Innere der Insel besuchen Sie den Parndana Wildlife Park. Der Wildlife Park wurde ursprünglich erbaut, um verletzten oder verwaisten Tieren eine Heimat zu bieten. Hier können Sie australische Vögel bestaunen, einen Koala streicheln oder Kängurus füttern. Nach dem Mittagessen führt Sie die Tour an die nördliche Küste zur Snellings und Stokes Bay, wo Sie dem Strand entlang spazieren und je nach Wetter sogar baden können. Am späteren Nachmittag erkunden Sie den Lathami Nationalpark mit einer Vielzahl an Kängurus und Wallabies, welcher auch die Heimat des seltenen Vogels, dem Glossy Black Cockatoo ist. Mit etwas Glück können Sie hier sogar einen Echidna sehen!