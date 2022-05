Murray River Walk ab Renmark

Renmark - Headings Cliffs

Sie treffen Ihre Reiseleitung sowie Ihre Mitwanderer gegen 07.30 Uhr und erhalten eine Einführung in die nächsten Tage sowie die Wanderzeiten. Nachdem Sie sich einen Rucksack ausgesucht und diesen mit dem Picknick- Mittagessen für den heutigen Tag gefüllt haben, geniessen Sie zuerst eine Bootsfahrt. Rund 14 Kilometer fahren Sie auf dem mächtigen Murray River bis zum Woolenook Bend, wo Ihre Wandertour startet. Hier sind viele Wasservögel beheimatet, welche Sie mit Hilfe Ihrer Reiseleitung ausfindig machen und beobachten können. Über Stock und Stein, entlang von Eukalyptuswäldern und durch kleine Rinnsale geniessen Sie die Aussicht auf die Schwemmebene des Murray Rivers. Am späteren Nachmittag beziehen Sie Ihr Zimmer auf dem Hausboot und können die Annehmlichkeit des Schiffes und Ihres Zimmers geniessen. Da das Hausboot am Flussufer festgemacht ist, können Sie bequem im Fluss baden oder am Lagerfeuer mit Ihren Mitreisenden ein kühles Getränk geniessen. Das Abendessen wird in toller Atmosphäre und mit passenden Weinen serviert.