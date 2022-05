Melbourne to Darwin

Nördlich von Adelaide befindet sich der Outback-Nationalpark Flinders Ranges, in welchem viele ustralische Tiere heimisch sind. Nach einem ganzen Tag im Nationalpark reisen Sie am nächsten Tag weiter nach Quorn, einer kleinen Outback-Siedlung.

Quorn - Coober Pedy - Yulara

Auf der nächsten Etappe in Richtung Norden stoppen Sie in der Outbackstadt Coober Pedy. Coober Pedy wurde fast gänzlich in die Erde gebaut und noch immer befinden sich viele der Wohnungen unter der Erde. Nach einer Übernachtung in einem unterirdischen Hotel, fahren Sie am nächsten Tag weiter ins Zentrum Australiens, nach Yulara und zum bekannten Uluru.