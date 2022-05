Das neue Design-Hotel befindet sich am Hafen von Hobart und in der Nähe des Zentrums. Der Flughafen befindet sich ca. 20 Fahrminuten entfernt.

In den Räumlichkeiten des Hotels wird die tasmanische Geschichte widergespiegelt. Das "Old Wharf"-Restaurant bietet lokalen Fisch und Meeresfrüchte in einer wunderbaren Atmosphäre mit Blick auf den Hafen. Eine Bar, ein Fitnesscenter und kostenfreie Parkplätze stehen zur Verfügung.