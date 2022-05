Kimberley Trail von Darwin bis Broome

Nach Ihrer Ankunft am Flughafen Darwin werden Sie zu Ihrer Unterkunft gefahren und geniessen gemeinsam mit der Gruppe einen Welcome Drink.

Frühmorgens verlassen Sie Darwin und reisen zu den Edith Falls. Nach einem erfrischenden Bad fahren Sie weiter in die Outback-Stadt Katherine, die Heimat der spektakulären Nitmiluk Gorge. Am Nachmittag geht es auf die Nitnit Dreaming Culture Cruise, wo Sie die eindrückliche Schluchtenlandschaft erkunden und die Gewohnheiten der Jawoyn-Einwohner entdecken werden.

Von Katherine überqueren Sie die Grenze zum Bundesstaat Westaustralien und erreichen den Lake Arglye, einen riesigen, künstlichen Stausee. Hier besuchen Sie das historische Durack Homestead Museum und unternehmen eine unvergessliche Bootsfahrt in den Sonnenuntergang.

Die nächsten zwei Tage werden Sie den Purnululu Nationalpark, die Heimat der imposanten Bungle Bungle, erkunden. Diese aussergewöhnlichen geologischen Formationen wurden von Flüssen über einen Zeitraum von 20 Millionen Jahren geschaffen. Ebenfalls entdecken Sie Echidna Chasm, bekannt für seine hoch aufragenden Livistonia Palmen, und unternehmen eine kurze Wanderung in der Cathedral Gorge, wo die hoch aufragenden Felsen ein natürliches Amphitheater schaffen. Am zweiten Nachmittag optionaler Rundflug über Bungle Bungle und Purnlulu National Park (eigene Kosten).

El Questro Wilderness Park

Zwei Nächte im El Questro Wilderness Park erlaubt es Ihnen, an einer oder mehreren der zahlreich angebotenen Aktivitäten teilzunehmen. Egal ob ein erfrischendes Bad in den Zebedee Springs, eine Bootsfahrt in der Chamberlain Gorge, ein „Bush Tucker", eine Vogelbeobachtungstour oder den schönen Wildnispark selbst zu Fuss erkunden – langweilig wird ihnen hier bestimmt nicht!