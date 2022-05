Kimberley Quest ab Broome

Die Kimberley Quest führt Kreuzfahrten in der Kimberley-Region zwischen Broome und Darwin durch. Auf dem luxuriösen Schiff können maximal 18 Personen diese zerklüfete Region entdecken, was die Reise zu einem sehr exklusiven und persönlichen Erlebnis macht. Einzigartige Landausflüge werden während der Kreuzfahrt angeboten. Lassen auch Sie sich von diesem kleinen Schiff und der einzigartigen Landschaft verzaubern.



Kimberley Quest II



Die Kimberley Quest II ist mit grossen Sonnenflächen ausgestattet, von welchen sich auch die eindrücklichen Sonnenuntergänge beobachten lassen. Zudem verfügt das Schiff über drei Tenderboote, so dass die Ausflüge in Gruppen von maximal 6 Personen pro Boot durchgeführt werden können und so das Erlebnis intensiviert. Weiter verfügt die Kimberley Quest II über eine Bibliothek, einen Spa-Bereich sowie ein Helipad. Das ganze Schiff ist klimatisiert. Die Kreuzfahrt wird mit 6 Crewmitgliedern durchgeführt.



Kabinen: Alle Kabinentypen verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten.



Double: Die vier Double-Kabinen liegen auf dem untersten der drei Decks und verfügen über ein Doppelbett sowie ein Kajütenbett, welches darüber liegt. Diese Kabinen sind mit einem kleineren Fenster, ähnlich einem Bullauge, ausgestattet.



Superior: Die vier Superior-Kabinen liegen auf dem mittleren der drei Decks und verfügen über ein grosses Fenster. Sie sind zudem geräumiger als die Double-Kabinen und bieten aufgrund der Lage im Schiff über eine bessere Aussicht.



Flybridge: Es gibt nur eine Flybridge-Kabine, welche auf dem obersten Deck des Schiffes angesiedelt ist. Sie verfügt über ein grösseres Fenster als die Superior-Kabine und den besten Ausblick. Zudem ist diese Kabine die geräumigste auf dem Schiff.