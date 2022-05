Kimberley Complete ab Broome

Windjana Gorge - Geiki Gorge - Halls Creek - Purnululu Nationalpark (F, M, A)

Am Morgen verlassen Sie die Windjana Gorge und fahren weiter in südöstlicher Richtung auf dem Highway. Bei der Geiki Gorge geniessen Sie eine Bootsfahrt durch die Schlucht. In Halls Creek legen Sie einen kurzen Stopp ein, bevor die holprige Sandpiste in den Purnululu Nationalpark (Bungle Bungles) auf Sie wartet.