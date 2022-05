Kiana - Island, Reef & Dive ab Airlie Beach

Segeltörn mit der Kiana

3 Tage / 2 Nächte ab / bis Airlie Beach mit Whitsunday Sailing Adventures

Unterkunft in einer Doppel- oder Mehrbettkabine





Das 3-tägige Segelabenteuer auf der Kiana ist ein Highlight und führt Sie durch die Inselwelt der Whitsundays. Mit nur gerade 14 Passagieren an Bord ist das Segelerlebnis einzigartig und unvergesslich. Nicht zur Erholungssuchende sondern auch Schnorchler und Taucher kommen während dieser Segelkreuzfahrt auf Ihre Kosten.





Wichtig:

- An Bord ist kein Alkohol erhältlich und muss selber in Dosen mitgebracht werden (keine Glasflaschen erlaubt).

- Die Route ist von Wind und Wetter abhängig. Es werden aber die schönsten und sehenswertesten Orte und Inseln der Whitsunday Region angesegelt.