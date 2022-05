Das Kewarra Beach Resort befindet sich rund 20 Kilometer nördlich von Cairns in der Nähe von Port Douglas. Das Resort wird von einem Regenwald und einem schönen Strand umgeben.

Das Hotel verfügt über ein erstklassiges Restaurant. Entspannen Sie sich im White Lotus Spa bei einer Massage (gegen Gebühr). Im Resort stehen den Gästen zwei Swimmingpools zur Verfügung. Die Umgebung des Kewarra Beach Resorts ist sehr abwechslungsreich, so dass Ausflüge und Touren in den Regenwald oder zum Great Barrier Reef vor Ort organisiert werden können.

Die komfortablen Bungalows und Suiten im lokalen Stil sorgen für einen äusserst angenehmen Aufenthalt. Sie bieten Dusche, Toilette, einen Fernseher, ein Telefon, gratis WLAN, einen Safe, eine Minibar, einen Tee-/Kaffeekocher, Ventilator und Klimaanlage. Die Bungalows verfügen zudem über einen Balkon. Die Pandanus Bungalows sind im Garten gelegen, die Pipi Beachfront Bungalows am Strand. Die Bauhinia Suiten sind direkt an einem kleinen See erbaut und verfügen zusätzlich zu den üblichen Annehmlichkeiten über einen Aussensitzplatz und einen Garten. Die Suiten sind nebst einem Schlafzimmer auch mit einem Wohnraum ausgestattet.