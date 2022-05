Kata Tjuta, Uluru & Kings Canyon (AAT Kings) ab Alice Springs

Sie fahren von Alice Springs zum Ayers Rock Resort. Unterwegs stoppen Sie bei einer Kamelfarm und legen einen Fotostopp beim Tafelberg Mt. Conner ein, den viele zu Beginn fälschlicherweise für den Uluru (Ayers Rock) halten. Abends erwartet Sie bei einem Glas Wein der Sonnenuntergang bei den Kata Tjuta (Olgas). Übernachtung im Ayers Rock Resort (2 Nächte). Hotel: Outback Pioneer Hotel (Budget), Desert Gardens Hotel (Standard), Sails in the Desert Hotel (Superior)

Nach einem stimmungsvollen Sonnenaufgang am Uluru (Ayers Rock) erkunden Sie die Kata Tjuta (Olgas) bei einem Spaziergang durch die Walpa Gorge. Nachmittags unternehmen Sie eine Wanderung um die Basis des mächtigen Ulurus. Sie spazieren entlang des «Kuniya»- Walks, der Sie zum Mutitjulu-Wasserloch führt. Nach einem Aufenthalt im Uluru-Kata Tjuta-Kulturzentrum, wo Sie Einblicke in die Kultur und Gepflogenheiten des Anangu-Stammes erhalten, erleben Sie den Sonnenuntergang am Uluru bei einem Glas Wein. Im Anschluss geniessen Sie ein stilvolles Barbecue Dinner im Nationalpark inklusive Wein mit Blick auf den Uluru.

Kings Canyon - Alice Springs

Nach einem frühen Start am Morgen erwartet Sie eine ungefähr 3-stündige Rundwanderung entlang des oberen Randes des beeindruckenden Kings Canyons (gute Fitness erforderlich). Nach einem steilen Aufstieg geniessen Sie eine tolle Aussichte auf faszinierende Schluchten, Überhänge und Steilwände. Der Weg führt zur wettergegerbten Felslandschaft «Lost City» und hinab in die üppige Vegetation im «Garden of Eden». Sollten Sie keine Lust auf die anspruchsvolle Wanderung haben, können Sie alternativ einen gemütlichen Spaziergang am Boden des Canyons unternehmen. Anschliessend fahren Sie nach Alice Springs zurück, wo Sie gegen 19.30 Uhr ankommen.