Kaleidoskop Australien (AAT Kings) ab Melbourne

Nach Ankunft am Flughafen von Melbourne werden Sie zu Ihrem Hotel gebracht. Zur Einstimmung geniessen Sie das Abendessen mit Wein im preisgekrönten Trambahn-Restaurant.

Mt. Gambier – Naracoorte (F, A)

Im Tower Hill State Game Reserve besuchen Sie Worn Gundidj und bekommen den Vulkanismus aus Sicht der Aborigines erklärt. Nach einem Stopp am Blue Lake probieren Sie die Weine des Wynns Estate und nehmen an einer Führung in den Naracoorte Caves teil.