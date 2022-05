Kakadu & Litchfield National Parks (AAT Kings) ab Darwin

Darwin - Kakadu Nationalpark (M)

Die Hotelauswahl enspricht der Budget Variante. In der Standard und Superior Variante übernachten Sie in entsprechenden Hotels.



Sie verlassen Darwin und reisen in das Weltnaturerbe Kakadu Nationalpark. Zunächst unternehmen Sie eine Bootsfahrt auf dem berühmten Yellow Water Billabong. Halten Sie Ausschau nach Krokodilen und exotischen Vögeln. Besuch des Warradjan Aboriginal Kulturzentrums, wo die informative Ausstellung gute Einblicke in die Kultur der Aborigines gibt. Im Anschluss sehen Sie uralte Aboriginal-Felsmalereien in Nourlangie.