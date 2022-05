Diese uralte Bergkette ist eine ikonische südaustralische Umgebung. Zerklüftete Gipfel und Steilhänge erheben sich nördlich von Port Augusta und führen 400 Kilometer nördlich zum Mount Hopeless. Um die Region eingehend zu erkunden, lohnt sich die Anreise in einem 4WD-Mietfahrzeug, denn nur so gelangt man sorgenfrei zu bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten wie dem Wilpena Pound, einem über Jahrmillionen entstandenen Fels-Amphitheater gigantischen Ausmasses. Unvergesslich sind Rundflüge über diese archaische Landschaft. In diesem ursprünglichen Naturparadies wandern Emus über Outback-Pisten und Felswallabys springen von Felsbrocken zu Felsbrocken. Für die noch immer in der Region lebenden Aborigines haben die Flinders Ranges eine grosse Bedeutung: sie sind integraler Bestandteil ihrer Dreamtime-Geschichten. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne über eine Australien Reise.