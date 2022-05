Fraser Island zu Fuss ab Hervey Bay

Lake Garawongera und Valley of the Giants (F, M, A)

Nach einem frühen Start am Morgen und einem stärkenden Frühstück werden Sie in den nördlichen Teil der Insel gefahren, wo sich der Lake Garawongera befindet. Sie erkunden die Region zu Fuss und haben zudem die Möglichkeit, ein erfrischendes Bad im See zu nehmen, bevor Sie sich an einem schönen Ort zum Picknick niederlassen. Nach dem Mittagessen fahren Sie in das Valley of the Giants, wo Sie während einer Wanderung einige der ältesten und grössten Bäume der Insel entdecken können. Sie können sich entweder für die kurze oder die lange Wanderung entscheiden. Anschliessend werden Sie zu Ihrer Unterkunft gebracht, wo Sie ein köstliches Abendessen geniessen.



Wanderdistanz: zwischen 6.2 km und 10.8 km.