Flinders Ranges Outback ab Adelaide

Adelaide - Flinders Ranges

Sie werden in Ihrem Stadthotel in Adelaide abgeholt und fahren nordwärts in die Outback- Region der Flinders Ranges. Je weiter nördlich Sie fahren, desto weniger bewohnt und ursprünglicher wird die Region. Sie legen unterwegs einen Stopp in einer alten Minenortschaft ein und geniessen das Mittagessen in einem kleinen Outback-Städtchen. Bei der Ortschaft Hawker können Sie den berühmten Wilpena Pound, ein natürliches Amphitheater, bereits erkennen. Sie legen einen Halt bei den Ruinen des Kanyaka Station Homestead ein. Diese ehemalige Farm ist eine der grössten der damaligen Zeit. Die nächsten beiden Nächte verbringen Sie in der Rawnsley Park Station, einer wunderschönen Unterkunft inmitten des Nationalparks. Den Sonnenuntergang über der Bergkette beobachten Sie gemütlich bei einem Glas Wein und einigen Häppchen. Die Fahrt in der Dämmerung vom Aussichtspunkt zur Unterkunft bietet die Möglichkeit, typisch australische Tiere wie beispielsweise Kängurus in freier Natur zu sehen. Anschliessend geniessen Sie ein köstliches Abendessen im bekannten «Woolshed» Restaurant der Rawnsley Park Station. Ihre Unterkunft für die kommenden zwei Übernachtungen bietet zwei verschiedene Unterkunftskategorien. Die One Bedroom Holiday Units sind einfacher eingerichtet und etwas kleiner (Kat. Standard). In der Superior-Variante ist die Übernachtung in einer One Bedroom Eco Villa eingeschlossen. Diese Zimmerkategorie ist luxuriöser, geräumiger und verfügt zudem über eine grosse Glasfront, durch welche die Landschaft und die Tierwelt beobachtet werden können. Das Highlight der One Bedroom Eco Villa ist aber sicherlich das Deckenfenster, welches geöffnet werden kann. Der australische Sternenhimmel strahlt hier im Outback besonders intensiv. Es lohnt sich also, das nächtliche Firmament aus dem Bett zu betrachten.