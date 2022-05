Explorer Tour ab Adelaide

Adelaide - Kangaroo Island (M, A)

Sie werden in Adelaide abgeholt und fliegen mit Regional Express (REX) nach Kangaroo Island. Als erstes besuchen Sie die Seal Bay, wo Sie am Strand neben zahlreichen Seelöwen entlang spazieren. Die Tour führt Sie weiter zu den Sanddünen von «Little Sahara», wo Sie eindrückliche Ausblicke von den Dünen aus geniessen können. Während der Fahrt von der Küste ins Inland der Insel legen Sie einen Halt beim Parndana Wildlife Park ein. Der Park ist das Zuhause von verwaisten und verletzten Tieren. Hier können Sie unter anderem einen Koala streicheln oder ein Känguru füttern. Am Nachmittag erkunden Sie Snellings und Stokes Bay sowie den Lathami Nationalpark.