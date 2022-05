East Coast Encompassed ab Sydney

Der Tag nach Ihrer Ankunft in Sydney steht zur freien Verfügung.

Sie folgen dem Highway in Richtung Norden und haben bei Port Macquarie die Chance, Koalas aus nächster Nähe zu sehen und eine Bootsfahrt im Hafen zu unternehmen.

Port Macquarie - Byron Bay

Nach einem Stopp bei zahlreichen Wasserfällen, erreichen Sie Byron Bay. Der Ort, welcher wunderschön am Meer liegt, zählt zu den beliebstesten an der Ostküste. Den nächsten Tag verbringen Sie auf eigene Faust in oder um Byron Bay.