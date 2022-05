Die Farben des Outback (AAT Kings) ab Ayers Rock - Yulara

Nach Ihrer Ankunft am Flughafen Ayers Rock werden Sie mit dem Shuttle-Transfer zum Desert Gardens Hotel gebracht. Um 14.00 Uhr treffen Sie Ihre Reiseleitung im Hotel. Anschliessend besuchen Sie die Kata Tjuta (Olgas), ein Konglomerat aus 36 riesigen Felsdomen. Hier unternehmen Sie eine Wanderung durch die Walpa Gorge. Am Abend geniessen Sie den Sonnenuntergang über dem Uluru (Ayers Rock) stilvoll bei einem Glas Sekt oder Wein und einigen Häppchen. Direkt danach werden Sie inmitten des Nationalparks und unweit des Uluru mit einem mehrgängigen Gourmet-Barbecue verwöhnt. Bei klarem Himmel geniessen Sie nach dem Abendessen eine Sternenkunde und erfahren mehr über die Sternbilder der südlichen Hemisphäre.

Uluru (Ayers Rock) (F)

Nach einem frühen Start erleben Sie einen beeindruckenden Sonnenaufgang über dem Uluru. Der Fels erstrahlt dabei in unzähligen Rot-, Geld- und Violettönen. Nach dem Frühstück in Ihrem Hotel fahren Sie wiederum in den Nationalpark und unternehmen eine Erkundungstour am Fusse des Uluru (Ayers Rock) und lauschen den Aboriginal- Geschichten über diese Region. Anschliessend besuchen Sie das Cultural Centre, wo Sie weitere Einblicke in das Leben und die Geschichte des Anangu-Stammes erhalten. Der restliche Nachmittag und der Abend stehen zu Ihrer freien Verfügung.