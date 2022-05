Dampier Peninsula Tour ab Broome

Dampier Peninsula Tour

Diese Tour führt Sie in die zerklüftete Region der Dampier Halbinsel. Während dieser Tour übernachten Sie in einem Safari-Camp und kommen in den Genuss verschiedenster Aktivitäten und Touren. Gönnen Sie sich eine Auszeit und relaxen Sie unbeschwert am wunderschönen Strand der Middle Lagoon oder versuchen Sie sich im Fischen. In Gambanan besteht die einmalige Gelegenheit, die einzigartige Unterwasserwelt Australiens zu erleben. Begeben Sie sich auf eine unvergessliche Entdeckungsreise, die Sie garantiert nicht mehr vergessen werden. Weitere Highlights, wie beispielsweise die Erkundung der einzigartigen Natur, ergänzen das Programm. Diese vier Tage werden sicherlich unvergesslich bleiben, dank der atemberaubenden Natur, den Übernachtungen im Safari-Camp und den überaus interessanten Geschichten der Guides.