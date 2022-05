Coral Expeditions / nördliches Barrier Reef ab Cairns

Coral Expeditions ist das führende Unternehmen für Kreuzfahrten mit kleineren Schiffen am Great Barrier Reef, welche das Strandleben und die Unterwasserwelt des Great Barrier Reef zeigen. Ganz speziell sind hingegen die Schiffreisen entlang der Küstenregion der Kimberley sowie von Cairns nach Darwin. Sie werden von der atemberaubenden Landschaft begeistert sein.

Das Great Barrier Reef entdecken Sie am besten auf einer Kreuzfahrt von Coral Expeditions. Sie haben die Wahl zwischen unterschiedlich langen Kreuzfahrten. Mit nur 44 Gästen an Bord fühlt es sich an, als hätten Sie das Great Barrier Reef für sich alleine. Schwimmen, Schnorcheln oder Tauchen sowie interessante Vorträge über die Meeresbiologie stehen an der Tagesordnung.