Best of the West im 4x4 Fahrzeug ab Perth

Am 3. Tag können Sie den Kalbarri Nationalpark mit seiner Schluchtenlandschaft erkunden. Am nächsten Tag geht die Fahrt weiter in den Shark Bay Marine Park und nach Monkey Mia.

Diese längeren Etappen führen Sie am 5. Tag nach Carnarvon und von dort am 6. Tag nach Exmouth im äussersten Nordwesten des Landes.

Nordwärts führt Sie die Strasse via Mulga Downs zurück auf den Highway und in die imposante Hafenstadt Port Hedland.

Schon fast am Ende der Gibb River Road angelangt, wartet heute die El Questro Station auf Sie, eine noch immer aktive Rinderfarm mit ausgedehnten Wanderwegen und Sehenswürdigkeiten. Sie verbringen den nächsten Tag in dieser Region, um die bekanntesten Schluchten wie die El Questro Gorge oder die Emma Gorge zu erkunden.

Vom Nationalpark aus fahren Sie zurück auf den Highway und in Richtung Norden. Hier erwartet Sie das Outback-Städtchen Kununurra, das besonders für den Lake Argyle bekannt ist. Dieser von Menschenhand erschaffene See ist, wenn er komplett gefüllt ist, rund sechs Mal grösser als der Hafen von Sydney.

Nach Kununurra erreichen Sie langsam wieder die Zivilisation. Von hier geht es in östlicher Richtung weiter nach Katherine. Am 23. Tag unternehmen Sie eine ca. 2-stündige Bootsfahrt auf dem Katherine River durch das 13km lange Schluchtensystem.

Kakadu Nationalpark

Am Morgen unternehmen Sie eine rund 2-stündige Bootsfahrt auf dem bekannten Yellow Water Billabong und haben die Möglichkeit, verschiedene Wasservögel und Krokodile in freier Natur zu beobachten. Nach dieser Bootstour fahren Sie weiter in Richtung Darwin und übernachten noch einmal an den Ausläufern des Nationalparks.