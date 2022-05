Best of OZ ab Sydney

1 . Tag Sydney Nach Ihrer Ankunft werden Sie von Ihrer Reiseleitung abgeholt und zu Ihrem Stadthotel gebracht. Der restliche Tag steht zu Ihrer freien Verfügung.

2 . Tag Sydney Am heutigen Tag entdecken Sie die wohl bekannteste Stadt Australiens. Sie fahren zu Mrs Macquaries Chair, von wo Sie einen tollen Blick über das Opera House und die Harbour Bridge geniessen. Anschliessend besuchen Sie die Stadtteile Kings Cross und Vaucluse. Von hier fahren Sie weiter zum bekannten Bondi Beach, wo Sie einigen Surfern beim beliebtesten Sport der Australier zuschauen können. Im historischen Viertel «The Rocks» angekommen, checken Sie für Ihre Bootsfahrt im Hafen von Sydney ein. Während einem köstlichen Buffetmittagessen geniessen Sie einen tollen Ausblick auf die Skyline von Sydney und die bekanntesten Gebäude der Stadt.

3 . Tag Blue Mountains Nach einem frühen Start am Morgen fahren Sie in Richtung Westen und stoppen beim Featherdale Wildlife Park, um typisch australische Tiere aus nächster Nähe zu betrachten. Nicht weit davon entfernt befindet sich der Blue Mountains Nationalpark, in welchem Sie die Wenworth Wasserfälle während einem Spaziergang entdecken. Bei Echo Point können Sie die bekannte Felsformation der «Three Sisters » sehen und geniessen anschliessend ein köstliches Mittagessen.

4-5 . Tag Sydney - Alice Springs - Glen Helen Sie werden im Hotel abgeholt und zum Flughafen gefahren, von wo Sie nach Alice Springs fliegen. Im Roten Zentrum Australiens angekommen, werden Sie zu Ihrem Hotel gefahren und geniessen am nächten Tag die Fahrt nach Glen Helen mit einem Stopp im Western Mac- Donnell Ranges Nationalpark, welcher aus zahlreichen Wasserlöchern und Schluchten besteht.

6 . Tag Glen Helen - Kings Canyon Nach dem Frühstück führt Sie die Mereenie Loop Road durch eine landschaftlich reizvolle Strecke zum Watarrka Nationalpark. Die Hauptattraktion dieses Parks ist der farbenprächtige Kings Canyon. Am Nachmittag unternehmen Sie eine etwa 3-stündige Wanderung über das Canyonplateau. Wenn Sie nicht ganz so aktiv sein möchten, können Sie eine kürzere Wanderung am Boden des Canyons unternehmen.

7 . Tag Kings Canyon - Uluru-Kata Tjuta Nationalpark Über rot leuchtende Sanddünen geht es zum Uluru-Kata Tjuta Nationalpark. Nach dem Einchecken im Ayers Rock Resort fahren Sie zu den Kata-Tjuta (Olgas). Dieses aus 36 Steinkuppeln bestehende Massiv können Sie bei einer rund 2-stündigen Wanderung durch das «Valley of Winds» erkunden. Anschliessend fahren Sie zum Uluru, um den mit Spannung erwarteten und wunderschönen Sonnenuntergang mit einem Glas Sekt zu feiern.

8 . Tag Uluru - Cairns Am frühen Morgen fahren Sie für den Sonnenaufgang wieder zum Uluru. Nach einer Rundfahrt um den Inselberg erfolgt ein Besuch im preisgekrönten Kulturzentrum, wo Sie anschliessend auch frühstücken. Nach einer Kurzwanderung zu zahlreichen Wasserlöchern und Höhlen-Felsmalereien der Aborigines geht es zum Flughafen in Ayers Rock, von wo Sie nach Cairns fliegen und zu Ihrer Unterkunft gebracht werden.

9-11 . Tag Cairns, Kuranda & Great Barrier Reef An den nächsten beiden Tagen entdecken Sie die Highlights von Cairns. Sie fahren per Gondel über die Baumkronen des Regenwaldes von Kuranda. Im kleinen Bergdorf angekommen, können Sie auf eigene Faust die Markstände oder das Kulturzentrum der Aborigines besuchen. Per Fahrzeug erreichen Sie am späteren Nachmittag wieder Cairns, bevor Sie am nächsten Tag einen Bootsausflug zum Great Barrier Reef unternehmen, wo Sie schnorcheln können. Der letzte Tag steht Ihnen in Cairns zur freien Verfügung.

12 . Tag Quinkan Country - Cooktown Sie fahren nordwärts zum Quinkan Country, welches für über 20'000 Jahre alte Aboriginal- Felsmalereien bekannt ist. Erfahren Sie mehr über die Bedeutung dieser eindrücklichen Felszeichnungen.

13-14 . Tag Cooktown & Daintree Nationalpark Nach dem Frühstück entdecken Sie den historischen Ort Cooktown und zahlreiche umliegende Strände. Am nächsten Tag entdecken Sie den Daintree Nationalpark mit schönen Stränden und üppigem Regenwald.