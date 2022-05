Best of Kangaroo Island ab Adelaide

Sie werden von Ihrem Hotel in Adelaide abgeholt und zum Flughafen oder zur Fährenstation gefahren für Ihre Reise nach Kangaroo Island. Variante Mietwagen: Entgegennahme Ihres Budget-Mietwagens auf Kangaroo Island. Entdecken Sie Kangaroo Island auf eigene Faust. Variante Bus: Sie werden von Ihrem Reiseleiter am Flughafen oder Fährenterminal erwartet. Anschliessend werden Sie zur Emu Ridge Eucalyptus Distillery gefahren, wo Sie einige Produkte degustieren und kaufen können. Weiter geht die Fahrt zum schönsten Strand von Kangaroo Island, zur Vivonne Bay , wo Sie Ihr Mittagessen einnehmen. Nach einem freien Aufenthalt fahren Sie zur Seal Bay, wo Sie die hier beheimateten Seelöwen aus nächster Nähe beobachten können. Nach dem Besuch beim Kangaroo Island Wildlife Park werden Sie zum Hotel Ihrer Wahl gefahren

Kangaroo Island oder Kangaroo Island - Adelaide

Heute haben Sie den ganzen Tag Zeit, Kangaroo Island zu entdecken.



Variante Mietwagen:

Am Abend geben Sie Ihren Mietwagen am Flughafen oder Fährenterminal zurück (2-Tages- Variante). Bei der 3-Tages-Variante übernachen Sie erneut in Ihrem gebuchten Hotel.



Variante Bus:

Der erste Stopp an diesem Tag wird beim Hanson Bay Sanctuary eingelegt, wo Sie mit etwas Glück Koalas in freier Wildbahn erspähen können. Den Nachmittag verbringen Sie im Flinders Chase Nationalpark mit den bekannten Felsformationen der Remarkable Rocks sowie dem Admiral's Arch. Mit der 2-Tages-Variante fliegen Sie oder fahren per Fähre und Bus zurück nach Adelaide. Bei der 3-Tages-Variante werden Sie zu Ihrer Unterkunft gebracht.