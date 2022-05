Bells at Killcare Boutique Hotel

Die Boutique-Unterkunft liegt im idyllischen Bouddi Nationalpark, am südlichen Ende der Central Coast von New South Wales. Erreichbar ist das Bells at Killcare in ungefähr 90 Fahrminuten von Sydney in Fahrtrichtung Norden. Die Unterkunft ist eingebettet in einer herrlichen Gartenanlage und wird umgeben von Olivenund Zitrusbäumen.