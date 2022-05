Arnhemland, Kakadu & Litchfield Adventure ab Darwin

Sie verlassen Darwin in Richtung Süden zum schönen Litchfield Nationalpark mit seinen atemberaubenden Wasserfällen und Wasserstellen. Anschliessend fahren Sie weiter in Richtung Osten und erreichen bald die Mary River Wetlands. Auf einer Bootsfahrt können Sie neben exotischen Vögeln auch sogenannte «Salties» (Salzwasserkrokodile) sehen.

Mary River Wetlands - Arnhemland - Kakadu Nationalpark (F, M, A)

Der heutige Tag steht ganz im Zentrum der uralten und überaus interessanten Kultur der Aborigines. Nach dem Start unternhmen Sie eine Bootsfahrt auf dem East Alligator River und haben erneut die Chance, Salzwasserkrokodile zu erspähen. Ihr Aborigine-Reiseleiter wird Ihnen während dieser Bootsfahrt mehr über die Wichtigkeit dieser Region erzählen. Von hier fahren Sie weiter ostwärts in die sehr ursprüngliche Landschaft des Arnhemlands, welche nicht sehr gut zugänglich ist und über zahlreiche Aborigine-Artefakte verfügt. Den Tag verbringen Sie in dieser einmaligen Umgebung und lernen mehr über die Aborigines des Northern Territorys. Nach diesem interessanten Tag fahren Sie in den Kakadu Nationalpark, wo Sie Ihr Camp für die Nacht beziehen.